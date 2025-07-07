Şehit Ümit Üzüm\'ün cenazesi Kayseri\'ye getirildi

Pençe-Kilit Harekatı'nda arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından zehirlenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün naaşı, memleketi Kayseri'ye getirildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından Kayseri'ye getirildi. Havaalanında Vali Gökmen Çiçek, protokol üyeleri ve askeri erkan tarafından karşılanan şehidin cenazesi, hastane morguna konuldu.

Şehit Üzüm'ün cenazesi, yarın Sarız ilçe Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İncedere köyünde defnedilecek. - KAYSERİ