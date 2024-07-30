Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'nden Gıda Denetimi

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Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda satışı yapan işletmelere yönelik gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde, güvenilir gıda vasfına sahip olmayan ürün satışı yapan iş yerlerine yasal cezai işlem uygulandı, ele geçirilen ürünler imha edildi.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziler Mahallesi ve Batıkent Mahallesi'nde gıda ürünü satışı yapılan iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan bir işletme tespit edildi. İşletme, yasal süreç başlatılarak ticari faaliyetlerden menedildi ve mühürlenerek kapatıldı. 6 işletmede ise son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş, kokuşmuş ve güvenilir gıda vasfını kaybetmiş ürünler tespit edildi. Bu işletmelere de cezai işlem uygulanarak ele geçirilen ürünler, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetki verilen adrese teslim edilerek imha edildi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, düzenli olarak yapılan denetimlerin kapsamı genişletilerek aralıksız devam edeceği vurgulandı. Belediye yetkilileri, vatandaşların şüpheli durumlarda 0342 323 27 27 numaralı hattı aramasını istedi. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden her türlü duruma karşı tedbir almaya ve vatandaşların güvenli gıda tüketimini sağlamaya devam edeceklerini bildirdi. - GAZİANTEP