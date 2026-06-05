Başkan Şimşek\'in anne acısı

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'in annesi Gülşinaz Şimşek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Antalya'da düzenlenen cenaze töreninde sevenleri ve yakınları Başkan Şimşek'i yalnız bırakmazken, merhume dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'in annesi Gülşinaz Şimşek, Antalya'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber, Başkan Şimşek, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

Merhume Gülşinaz Şimşek için Antalya Muratpaşa Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene aile yakınlarının yanı sıra CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Şehzadeler Belediye Başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda dostu ve seveni katıldı.

Cenaze töreninde Başkan Hakan Şimşek ve ailesi taziyeleri kabul ederken, katılımcılar acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti. Duygu dolu anların yaşandığı törende merhume için dualar edildi.

Dualar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Gülşinaz Şimşek'in naaşının, yarın Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Obuzbaşı Köyü Kabristanlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'in annesinin vefatı nedeniyle siyaset, yerel yönetim ve sivil toplum camiasından çok sayıda isim taziye mesajı yayımlayarak aileye başsağlığı dileklerinde bulundu. - MANİSA