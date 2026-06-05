Başkan Şimşek'in anne acısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Şimşek'in anne acısı

Başkan Şimşek\'in anne acısı
05.06.2026 12:55  Güncelleme: 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'in annesi Gülşinaz Şimşek, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze töreni dualarla yapıldı, naaşı Tunceli'de toprağa verilecek.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'in annesi Gülşinaz Şimşek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Antalya'da düzenlenen cenaze töreninde sevenleri ve yakınları Başkan Şimşek'i yalnız bırakmazken, merhume dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'in annesi Gülşinaz Şimşek, Antalya'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber, Başkan Şimşek, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

Merhume Gülşinaz Şimşek için Antalya Muratpaşa Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene aile yakınlarının yanı sıra CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Şehzadeler Belediye Başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda dostu ve seveni katıldı.

Cenaze töreninde Başkan Hakan Şimşek ve ailesi taziyeleri kabul ederken, katılımcılar acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti. Duygu dolu anların yaşandığı törende merhume için dualar edildi.

Dualar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Gülşinaz Şimşek'in naaşının, yarın Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Obuzbaşı Köyü Kabristanlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'in annesinin vefatı nedeniyle siyaset, yerel yönetim ve sivil toplum camiasından çok sayıda isim taziye mesajı yayımlayarak aileye başsağlığı dileklerinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hakan Şimşek, Politika, 3. Sayfa, Belediye, Tunceli, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Şimşek'in anne acısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı Talimat ve para detayı kan dondurdu Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı! Talimat ve para detayı kan dondurdu
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Canlı yayında açıklamıştı Manchester City’den Real Madrid’e Erling Haaland tehdidi Canlı yayında açıklamıştı! Manchester City'den Real Madrid'e Erling Haaland tehdidi
Fenerbahçe’ye Mason Greenwood’dan kötü haber Fenerbahçe'ye Mason Greenwood'dan kötü haber
İtalyan devi listesine ekledi Icardi’yi istiyorlar İtalyan devi listesine ekledi! Icardi'yi istiyorlar
AYM’nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi AYM'nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi

13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 13:09:47. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Şimşek'in anne acısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.