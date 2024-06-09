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Şelale kanyonunda mahsur kalan anne kız kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta şelale kanyonunda yürüyüş yaparken mahsur kalan anne ve kızı kurtarıldı.

Olay, Andırın İlçesindeki Galgamaç Şelalesinde meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen anne ve kızı bölgedeki kanyonda yürüyüş yapmak istedi. Kızı, annesinin sağlık sorunları nedeniyle yürüyemediğini ifade ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Yapılan çalışma sonucu bölgede mahsur kalan anne ve kızı kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.