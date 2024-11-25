Selası verildi, mezarı kazıldı, ölmeyince bütün program iptal oldu - Son Dakika
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Selası verildi, mezarı kazıldı, ölmeyince bütün program iptal oldu

Selası verildi, mezarı kazıldı, ölmeyince bütün program iptal oldu

Aydın'da yaşayan 77 yaşındaki Naile Gökcük, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastane görevlileri, kadının yakınlarına 'cenaze aracı isteyin' dedi. Aile cenaze hazırlıklarına başladı ve köyde sela verildi. Ancak, kadının hayatını kaybetmediği anlaşıldı ve cenaze programı iptal edildi. Bu durum, kadının yakınlarının büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu.

25.11.2024 19:58
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Aydın'da bir benzeri ancak filmlerde yaşanabilecek bir olay meydana geldi. Hasta için sela verildi, defin hazırlıkları yapıldı. Fakat hasta hayatını kaybetmeyince, cenaze programı iptal edildi.

"HASTANIZ İÇİN CENAZE ARACI İSTEYİN."

Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir rahatsız olan 77 yaşındaki Naile Gökcük, sabah saatlerinde yakınları tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

Kadının tedavisi devam ederken, iddiaya göre hastane görevlileri, kadının yakınlarına, "Hastanız için cenaze aracı isteyin." denildi

Selası verildi, mezarı kazıldı, ölmeyince bütün program iptal oldu

AİLE CENAZE HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Aile bunun üzerine cenaze hazırlıklarına başladı. Olayı anlatan kadının oğlu Fatih Gökcük, "Annemi hastaneye getirdik. Kan ve idrar örnekleri alındı. Sonuçları beklendiği sırada yanıma gelen hastanenin sağlık görevlisi 'Cenaze aracı isteyin' dedi. Ben de bunun üzerine köydeki yakınlarımı arayıp durumu bildirerek cenaze hazırlığı yapılmasını istedim." dedi.

KÖYDE SELA VERİLDİ

Annesinin selasının verildiğini, defin için hazırlık yapıldığını anlatan Fatih Gökcük, "Daha sonra sağlıkçılar tekrar yanımıza gelip, annemin kalbini yeniden çalıştırdıklarını belirttiler." diye konuştu.

Selası verildi, mezarı kazıldı, ölmeyince bütün program iptal oldu

YAKINLARI CENAZE İÇİN İZİN ALDI

Gökcük'ün cenaze hazırlıkları sırasında çok sayıda yakını da cenaze töreni için işlerinden izin aldı. Kadının durumunun iyiye gitmesi üzerine cenaze programı iptal edildi.

Kaynak: İHA

Hastane, 3-sayfa, Aydın, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Selası verildi, mezarı kazıldı, ölmeyince bütün program iptal oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Emre Öztürk:
    Allah tayipten alsın teyzeme 10 yıl versin 5 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ah teyzem 1 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Tüm oyunu bozmuş ölesice… 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    tam kemal sunal filmi rahmetlinin 0 0 Yanıtla
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