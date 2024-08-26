Selde hayatını kaybeden Muhittin Saraç toprağa verildi - Son Dakika
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Selde hayatını kaybeden Muhittin Saraç toprağa verildi

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sel sularına kapılan otomobilde hayatını kaybeden Muhittin Saraç son yolculuğuna uğurlandı. Selde hayatını kaybeden Saraç'ın cenaze namazı Güllüce Mahallesi'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Saraç'ın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.

26.08.2024 15:01  Güncelleme: 15:07
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Selde hayatını kaybeden Muhittin Saraç toprağa verildi

KAYSERİ - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sel sularına kapılan otomobilde hayatını kaybeden Muhittin Saraç son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün ilçeye bağlı Güllüce Mahallesi'nde meydana gelen selde; sel sularına kapılan otomobildeki Muhittin Saraç'ın cenazesi; JAK, itfaiye ve Türkuaz Arama Kurtarma Derneğine bağlı su altı arama ekipleri ile birlikte bölgede yaklaşık 280 arama kurtarma personelinin yaptığı arama çalışmaları sonrasında olaydan 15 saat sonra otomobilinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir evin bahçesinde bulunmuştu. Selde hayatını kaybeden Saraç'ın cenaze namazı Güllüce Mahallesi'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Saraç'ın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Vali Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Saraç'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan cemaate seslenen imam; "Ölümün bize ne zaman geleceğini bizler bilmiyoruz. Hayat 3 günden ibarettir. Biri dün, ikincisi bu gün. Bugün yaşıyoruz, öyleyse bunu en güzel şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Dünü iyi geçirdik, bugün yaşıyoruz, yarın ne olacağını bilmiyoruz. Üçüncüsü de yarındır, ne olacağını bilmiyoruz. Kardeşimiz de ne zaman öleceğini bilmiyordu. Hatta aracını kullandı, araçla gelirken 'bu yoldan geçerim' dedi ama olmadı. Rabbim müsaade etmedi, dolayısıyla aramızdan ayrıldı. Öyleyse bundan ibret alacağız, ona göre yolumuzu çizeceğiz. Yarınımızı ona göre değerlendireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Selde hayatını kaybeden Muhittin Saraç toprağa verildi - Son Dakika

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