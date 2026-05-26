Selendi'de Mezarlıklara Ziyaret Akını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Selendi'de Mezarlıklara Ziyaret Akını

Selendi\'de Mezarlıklara Ziyaret Akını
26.05.2026 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı arefesinde Selendi'de mezarlıklar dolup taştı, vatandaşlar dualarla yakınlarını andı.

Kurban Bayramı arefesinde Selendi'de mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında dualar edip mezar bakımı yaparak bayram öncesi manevi atmosfer yaşadı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kurban Bayramı arefesi dolayısıyla mezarlıklar dolup taştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklara gelen vatandaşlar, vefat eden yakınlarını dualarla andı.

Kabir ziyaretlerinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden vatandaşlar, mezarların bakımını da ihmal etmedi. Yanlarında getirdikleri su şişeleriyle mezarları sulayan vatandaşlar, çevre temizliği yaparak bozulan mezar kenarlarını küreklerle düzeltti. Bazı vatandaşların ise mezarlara çiçek bıraktığı görüldü.

Arife günü nedeniyle mezarlıklarda yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar hem geçmişlerini yad etti hem de bayram öncesi manevi duyguları birlikte yaşadı. Duygusal anların yaşandığı mezarlıklarda, edilen dualar ve okunan Kur'an-ı Kerim ile hüzün ve huzur bir arada hissedildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kültür Sanat, 3. Sayfa, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Selendi'de Mezarlıklara Ziyaret Akını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
Gümüşhane’de mahalleliyi ayağa kaldıran kokunun altından çürümüş etler çıktı Gümüşhane'de mahalleliyi ayağa kaldıran kokunun altından çürümüş etler çıktı
Avcılar’da zabıtanın motosikletle çarptığı seyyar satıcı yaralandı yeni görüntüler ortaya çıktı Avcılar'da zabıtanın motosikletle çarptığı seyyar satıcı yaralandı; yeni görüntüler ortaya çıktı
CHP’nin resmi internet sitesinde dikkat çekici değişiklikler, Özel’in izleri siliniyor CHP’nin resmi internet sitesinde dikkat çekici değişiklikler, Özel'in izleri siliniyor
2,3 milyon takipçisi olan fitness fenomeni evinde ölü bulundu 2,3 milyon takipçisi olan fitness fenomeni evinde ölü bulundu
Kılıçdaroğlu’nun A takımı belli oluyor: Listedeki o isimler ilk kez paylaşıldı Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oluyor: Listedeki o isimler ilk kez paylaşıldı

20:32
UEFA Konferans Ligi’nde kupa sahibini buluyor
UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor
20:31
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı
20:20
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United’a gelirse mutlu ulurum
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United'a gelirse mutlu ulurum
19:29
Ferhat Göçer’den sevgilisi Ömür Gedik’in “keçi“ paylaşımına dikkat çeken yorum
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum
19:14
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı
16:53
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 21:14:55. #7.12#
SON DAKİKA: Selendi'de Mezarlıklara Ziyaret Akını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.