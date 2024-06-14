Şemdinli'de Balkondan Düşen Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki evinin ikinci katından düşen kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay, Şemdinli ilçesine bağlı Üzümkıran köyünde meydana geldi. 3 yaşındaki Elisa Eslem Fırat, yaşadığı evin ikinci katındaki balkonundan düştü. Olayın bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Elisa Eslem Fırat, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. - HAKKARİ