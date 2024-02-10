Senegal'de Devlet Başkanlığı Seçimlerinin Ertelenmesi Protestolarına Şiddetli Müdahale - Son Dakika
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Senegal'de Devlet Başkanlığı Seçimlerinin Ertelenmesi Protestolarına Şiddetli Müdahale

Senegal\'de Devlet Başkanlığı Seçimlerinin Ertelenmesi Protestolarına Şiddetli Müdahale

Senegal'de devlet başkanlığı seçimlerinin ertelenmesine karşı düzenlenen protestolarda çıkan çatışmalarda 1 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri olaya karışmadıklarını belirtirken, öğrencinin ölümü soruşturulacak.

10.02.2024 19:25
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Senegal'de devlet başkanlığı seçimlerinin ertelenmesinin ardından düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olaylarında 1 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Senegal'de devlet başkanlığı seçimlerinin ertelenmesine karşı protestolar devam ediyor. Saint Louis şehrindeki protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 1 öğrenci hayatını kaybetti. Senegal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğrenci Alpha Yero Tounkara'nın ölümünün soruşturulacağı aktarıldı. Olayda güvenlik güçlerinin suçlu olmadığı kaydedilen açıklamada, "Savunma ve güvenlik güçleri ölümün meydana geldiği üniversite kampüsünde düzeni sağlamak için herhangi bir müdahalede bulunmamıştır" denildi.

Senegal Devlet Başkanı Macky Sall geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ülkede 25 Ocak'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerini süresiz olarak ertelediğini açıklamıştı. Sall konuşmasında, ulusal meclis ve anayasa mahkemesi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle halefini belirleyecek oylamayı ertelediğini söylemişti. Sall'ın bu kararı, başkent Dakar başta olmak üzere ülke genelinde protestolara ve bir bakanın istifasına neden olmuştu. - DAKAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Senegal'de Devlet Başkanlığı Seçimlerinin Ertelenmesi Protestolarına Şiddetli Müdahale - Son Dakika


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