Şeniz Doğan tutuklama talebiyle sevk edilirken Yeni Partililer adliye önünde toplandı

Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a destek vermek amacıyla Yeni Partili vatandaşlar adliye binası önünde toplandı.

Merkezefendi Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan, belediye personelleri ve inşaat firması yetkililerin bir kısmı bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Akşam saatlerine kadar süren savcılık ifadelerinin ardından Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan ve bazı isimler tutuklu yargılanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yeni Partili vatandaşlar ise ilk olarak Adalet Parkı'nda toplandı. Burada bir süre bekleyen kalabalık grup daha sonra Başkan Doğan'a destek vermek amacıyla adliye binası önünde toplandı.

"Merkezefendi'nin iradesi gasp ediliyor"

Yeni Parti İl Başkanı Ali Osman Horzum ise soruşturmanın siyasi saiklerle yürütüldüğünü öne sürerek, dosyada somut delil bulunmadığını iddia etti. Şeniz Doğan'ın 2024 yerel seçimlerinde yüzde 60 oyla seçildiğini hatırlatan Horzum, yaşanan sürecin yalnızca belediye başkanının değil, seçmen iradesinin de hedef alındığını savundu. İş Başkanı Horzum, "Halk iradesini Şeniz Başkan'dan yana kullanmış ama burada gasp edilen sadece Şeniz Başkan ve mesai arkadaşlarının hürriyeti değil, aynı zamanda Merkezefendi'nin iradesidir. Şeniz Başkan yalnız değildir. Biz parti olarak da birey olarak da hep hak, hukuk ve adalet dedik. Bugün bu zulmü yapanlar unutmasınlar ki yarın bu adalet kendilerine de lazım olacak" diye konuştu.

Savcılık sürecini de eleştiren Horzum, "Biz asla ifade vermekten korkmadık, asla yargılanmaktan da korkmadık. Hiç kimseyi yargılanamaz görmedik. Sadece bir şey istedik: Adil yargılama. Bugünleri asla unutmayacağız. Bu süreci yürütenlerden hesabını hep beraber soracağız" dedi.