Serdar Ortaç'a Ev Hapsi Cezası - Son Dakika
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Serdar Ortaç'a Ev Hapsi Cezası

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Yasadışı bahis reklamı nedeniyle Serdar Ortaç'a ev hapsi cezası verildi, pişman olduğunu belirtti.

12.11.2024 02:20
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Yasadışı bahis reklamı operasyonunda sanatçı Serdar Ortaç'a ev hapsi

İSTANBUL - Yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen sanatçı ve sosyal medya fenomenlerinin de içinde bulunduğu 23 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde sanatçı Serdar Ortaç'a ev hapsi cezası verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen sanatçı ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde sanatçı Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç, müzisyen Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Rus ve Türk asıllı fenomen Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen'inde bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyette ki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na getirilen şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Serdar Ortaç'a ev hapsi cezası

Ortaç, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etme' suçundan ev hapsi cezası aldı.

"Çok pişmanım"

Adliyede ki işlemlerinin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına konuşan Ortaç, "Çok pişmanım bu kumar illetinden evimi, sağlığımı, evliliğimi kaybettim. Şimdi de adliyeye düştüm" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Serdar Ortaç'a Ev Hapsi Cezası - Son Dakika

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