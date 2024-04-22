Sakarya'nın Serdivan ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışmada iki kişi silahla vurularak yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada M.B.T. (25) ve Y.Ö. (21) silahla vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olaya karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Serdivan'da Alacak Verecek Tartışmasında İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile pikap çarpıştı ve otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde baharın gelişiyle birlikte kış uykusundan uyanan ayılar, yayla evlerinin ardından bu kez daha aşağıdaki köylere inerek kümeslere dadandı. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde aç kalan bir ayı, bir köylünün kümese girerek yaklaşık 10 tavuğu telef etti ve kümese zarar verdi.
Muğla Valiliği, 23-24-25 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenecek 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla trafiğe kapanacak yollar ile ilgili duyuru yaptı. Marmaris ve Fethiye'de yapılacak etaplar için belirli güzergahlar üzerinde trafik kontrollü olarak sağlanacak. Detaylar haberde yer alıyor.
Aydın'ın Çine ilçesinde çalınan bir motosikleti Muğla'nın Yatağan istikametine doğru iterek götürmeye çalışan şüpheli, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı. Motosikletin sahibine teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 'çocuğun cinsel istismarı ile hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. isimli şahıs, Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahıs, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan yol kontrol faaliyeti sırasında bir otobüste yapılan aramada, T.Ö. ve E.D. isimli 2 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı. Şahıslara ait olduğu tespit edilen 117 gram kubar esrar ve 21 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, motorlu araçların girmesinin yasak olduğu sahil hattı bisiklet yoluna giren 4 şahsa cezai işlem uygulandı. Şahıslara, Kimlik Bildirme Kanunu'nun 32. Maddesi kapsamında kişi başı 2 bin 52 TL idari para cezası verildi.
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