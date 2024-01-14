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Serdivan'da iki katlı müstakil ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Serdivan'da iki katlı müstakil ev alevlere teslim oldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan iki katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangından geriye ise yanmış tahta yığınları kaldı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, inceleme başlatıldı.

Serdivan\'da iki katlı müstakil ev alevlere teslim oldu
14.01.2024 - 22:14,
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İki katlı müstakil alevlere teslim oldu

Yanan evden geriye tahta yığınları kaldı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki katlı müstakil ev alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürülen yangından geriye yanmış tahta yığınları kaldı.

Selahiye Mahallesi, 18 Nisan Caddesi, Uzel Sokak'ta İ.T.'ye ait iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Evin çatısı ve ikinci katı alevlere teslim olurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mahalleliyi sokağa döken yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangın sebebiyle evden geriye yanmış tahta yığınları kaldı. Elektrik kontağı yada sobadan çıktığı değerlendirilen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Serdivan'da iki katlı müstakil ev alevlere teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serdivan'da iki katlı müstakil ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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