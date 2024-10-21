Serdivan\'da Kauçuk Fabrikasında Yangın

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Bu kez de basına sataştı

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek

Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 kara yolu üzerinde bulunan kauçuk fabrikasında çıkan ve bitişikte bulunan 4 iş yerine daha sıçrayan yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Yangın, sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınarak söndürülürken hasar havadan görüntülendi.

D-100 kara yolu Beşköprü Mahallesi mevkiinde saat 02.00 sularında kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangın bitişikteki 4 iş yerine daha sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Destek gayesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA araçları da sevk edildi. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği yangında ekipler, toplamda 5 iş yerini etkisi altına alan alevleri söndürmek için seferber oldu. 28 araç ve 60 itfaiye personelinin yoğun çaba sarf ettiği yangın sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. 5 iş yerinin kül olduğu yangını boyutu ise gün ağırınca ortaya çıktı. Yangın verdiği hasar havadan da görüntülendi. - SAKARYA