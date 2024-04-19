Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaklaşık iki buçuk yıl önce bir evin içerisinde 'anı olarak kalsın' diye kaydedilen uyuşturucu partisinin görüntülerinde yer alan 2 kadın da yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Serdivan ilçesinde bir evin içerisinde yaklaşık iki buçuk sene önce kaydedilen ve sosyal medyada, emniyet ile valiliğin etiketlenerek paylaşıldığı uyuşturucu ortamı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 'Anı olarak kalsın' denilerek kaydedilen uyuşturucu partisi görüntülerinde; 2'si kadın toplam 5 kişinin aralarında geçen diyalog ve bazıların ise uyuşturucu maddeyi kullandığı anlar yer aldı.
Emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakıldılar
Polis ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde görüntülerdeki kişilerin A.C.A., İ.A., E.A. isimli erkekler ile S.K. ve M.A. isimli kadınlar olduğu tespit edildi. Görüntünün yaklaşık iki buçuk sene önce çekildiği ve A.C.A. isimli şahsın cezaevinde olduğu öğrenildi. Yayılan görüntülere ilişkin adı geçen A.T. ile birlikte ekipler, diğer İ.A., E.A., S.K. ve M.A. isimli 5 kişiyi kısa sürede yakalayarak emniyete götürdü. S.K. ve M.A. isimli kadınların, fuhuş dahil birçok farklı suçtan kayıtlarının da olduğu öğrenildi. Emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılan şahısların, adli işlemleri sürüyor. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Serdivan'da kaydedilen uyuşturucu partisi görüntülerinde yer alan 2 kadın da yakalandı - Son Dakika
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