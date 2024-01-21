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Serdivan'da Motor Kısmında Yangın Çıkan Araç Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Serdivan'da Motor Kısmında Yangın Çıkan Araç Alev Alev Yandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari aracın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Serdivan\'da Motor Kısmında Yangın Çıkan Araç Alev Alev Yandı
21.01.2024 - 11:45,
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde motor kısmında yangın çıkan hafif ticari araç alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beşköprü Mahallesi, 32 Evler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki Fiat marka hafif ticari aracın motor kısmı alev alev yandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Aracın motor kısmında çıkan yangın maddi hasar oluştururken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Serdivan'da Motor Kısmında Yangın Çıkan Araç Alev Alev Yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serdivan'da Motor Kısmında Yangın Çıkan Araç Alev Alev Yandı - Son Dakika
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