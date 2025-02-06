Serik Hastane Otoparkında Yangın

3.Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesinde hastane otoparkında bir araçta çıkan yangın söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, hastanenin Başhekimi Serkan Kurt, "Çalışanımızın maddi hasarını hep birlikte karşılayacağız" dedi.

Yangın bugün saat 12.00 sıralarında Serik Devlet hastanesi açık otoparkında meyana geldi. Otoparkta park halinde bulunan hastane çalışanı Hasan Ali Kahya'ya ait 07 DP 343 plakalı otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın hastanede büyük paniğe neden oldu. Otoparkta araçları bulunan kişiler yanan aracın etrafını boşaltırken, polis aracın bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı.

Dumanları fark eden Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin sahibi Hasan Ali Kahya gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hastanede çalıştığım için aracımı otoparka park ettim. Çalışmaya gittim. O sırada arkadaşlarım aradı aracımın yandığını söyledi. Aracım park halindeydi. Herhangi bir teknik arızası yoktu" dedi.

"Çalışanımızın maddi hasarını hep birlikte karşılayacağız"

Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Serkan Kurt, "Hastanemiz otoparkında personelimize ait aracın yanması gibi üzücü bir olay yaşadık. Maddi hasarla atlattığımız için şanslıyız. İnşallah çalışanımızın bu maddi hasarı hep birlikte karşılayacağız" diye konuştu.

Çıkan yangında otomobil tamamen yanarak maddi zarar meydana geldi. - ANTALYA