Serik\'te Restoran Yangını Paniğe Neden Oldu

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Serik'te bir restoranın baca kısmında çıkan yangın apartman sakinlerine büyük panik yaşatırken, vatandaşlar sokağa döküldü.

Yangın, Antalya'nın Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi, D 400 karayolu üzerinde bulunan restoranın baca kısmında meydana geldi. Dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Binada doğal gaz hattının bulunması nedeniyle büyük panik yaşayan apartman sakinleri sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA