Antalya'nın Serik ilçesinde, kavşak sisteminde motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 kadın yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında D-400 kara yolu Antalya-Serik istikametindeki Kadıoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Dilek Ö. yönetimindeki elektrikli bisiklet, ters yönden yola girerek karşıya geçmek istedi. Bu sırada aynı yönde seyreden Emirhan K.'nın kullandığı 07 CNU 629 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Dilek Ö. ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklette bulunanların kask takmasının, kazanın daha ağır sonuçlanmasını önlediği değerlendirildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.