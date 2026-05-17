Serik'te Kavga: 3 Ölü
Serik'te Kavga: 3 Ölü

17.05.2026 09:48
Antalya'nın Serik ilçesinde tartışma kavgaya dönüştü, 3 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi öldürüldü. Şüpheli şahıs olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Serik ilçesi Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet B. (25) isimli şüpheli ile Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Ahmet B. yanında bulunan tabanca ile ateş ederek Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran'ı çeşitli yerlerinden vurdu.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Bilgin Korkut ve Oğuz Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Emre Savran ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Ahmet B. ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Cenazeler cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayı haber alarak gelen hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Olayda ölen Bilgin Korkut'un Serik'te inşaat mühendisi olduğu öğrenilirken, Emre Savran'ın güvenlik görevlisi, Oğuz Avcı'nın ise inşaat ustası olduğu öğrenildi. Olayın 3 arkadaşın birlikte olduğu sırada yoldan aracı ile geçen şüpheli Ahmet B.'yi durdurdukları ve aralarında çıkan tartışma sonrasında olayın yaşandığı iddia edildi - ANTALYA

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
