Serik'te Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Serik'te Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Serik\'te Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil, virajı alamayarak takla attı ve boş araziye uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yapılan incelemede sürücünün ehliyetini yeni aldığı belirlendi.

25.02.2024 22:17  Güncelleme: 22:20
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Antalya'nın Serik ilçesinde virajı alamayan otomobil, takla atarak boş araziye uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Serik ilçesi Eminceler Mahallesi Belek turizm merkezi yolunda akşam üzeri meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nadir Emirdar'ın (18) kullandığı 07 YEP 84 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla atıp boş araziye uçtu. Kaza ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sürücü Emirdar, yapılan ilk müdehalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, Nadir Emirdar'ın ehliyetini yeni aldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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