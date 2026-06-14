Serik'te Yıldırım Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Serik'te Yıldırım Yangını Kontrol Altına Alındı

Serik\'te Yıldırım Yangını Kontrol Altına Alındı
14.06.2026 18:32
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Antalya'nın Serik ilçesinde yıldırım nedeniyle çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi Bozburun mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında bölgeye düşen yıldırımın ardından ormanlık alanda yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Serik Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 6 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin yıldırım düşmesi olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Orman Yangını, 3. Sayfa, Antalya, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serik'te Yıldırım Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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