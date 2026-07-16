Serik'te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Serik'te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Serik\'te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
16.07.2026 16:39
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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen 3 araçlı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde D-400 kara yolunda meydana gelen 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 12.15 sıralarında Antalya - Alanya D-400 kara yolu Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Serik istikametine seyir halinde olan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 AVM 398 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen Hakan Ş. yönetimindeki 46 AJS 582 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil de önünde seyreden Nevzat P. idaresindeki 26 AFG 231 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, 46 AJS 582 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan Beyza Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Telefondan dolayı çok kaza meydana geliyor"

Almanya'dan Antalya'ya gelen gurbetçilerden Hakan Şakar, kazaya şahit olduğunu ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Şakar, "Kamyonet önümüzde seyrediyordu. Son anda frene bastı ve önündeki otomobile çarptı. O da önündeki diğer otomobile çarptı. Kazada hafif yaralılar var. Türkiye'de telefondan dolayı çok kaza meydana geliyor. Buna bir önlem alınması lazım. Yoksa daha çok kazalar meydana gelmeye devam eder" ifadelerini kullandı.

Kazaya karışan sürücülerden Nevzat P. ise yaşananların çok kısa sürede gerçekleştiğini belirterek, "Ne olduğunu anlamadım. Kamyonet benim arkamdaki araca çarptı. O da gelip benim aracıma çarptı" dedi.

Polis ekipleri, kaza sonrası inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Serik'te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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