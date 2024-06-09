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Serinlemek için girdiği barajda boğulan şahıs öldü

HATAY - Hatay'da serinlemek için baraja giren yabancı şahıs, boğularak hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

Olay, Kumlu ilçesi Keli Mahallesi'nde bulunan barajda meydana geldi. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla serinlemek için baraja giren yabancı uyruklu şahıs, boğularak gözden kayboldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye giden Hatay Büyükşehir Belediyesi su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, 24 yaşındaki erkek şahsın cesedini 1 saat 50 dakikalık çalışmayla sürede bularak sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.