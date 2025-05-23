Settar Tanrıöğen isyan etti: Para bitmek üzere

Geçirdiği beyin kanamasının ardından yeniden setlere dönen usta oyuncu Settar Tanrıöğen, sağlık mücadelesinin ardından şimdi de ekonomik sıkıntılarla yüzleşiyor. "Para bitmek üzere" diyerek sanat dünyasındaki belirsizliği dile getiren Tanrıöğen, "Eylüle ya da yılbaşına kadar bir iş gelirse idare ederiz" sözleriyle dikkat çekti.

Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanamasının ardından yeniden hayata tutunma sürecini ilk kez ayrıntılarıyla anlattı. "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan Tanrıöğen, izleyenleri hem duygulandırdı hem de düşündürdü.

"ÖLÜMLE HAYAT ARASINDA İNCE BİR ÇİZGİDE YÜRÜDÜM"

Sanat hayatına onlarca başarılı proje sığdıran, karakter oyunculuğuyla gönüllerde taht kuran Settar Tanrıöğen, yaşadığı sağlık sorununu şu sözlerle ifade etti: "Ölümün kıyısından döndüm. Beyin kanamasından çıkan neredeyse yoktur. Ama ben iyiyim çok şükür, az bir zaman kaldı tamamen toparlanmama." Tanrıöğen'in sözleri, yalnızca tıbbi bir iyileşme sürecini değil, aynı zamanda ruhsal bir yeniden doğuşu da gözler önüne serdi.

SETLERE KÜSMEDİ

Show TV'de yayınlanan ve geniş izleyici kitlesine ulaşan Kızılcık Şerbeti dizisinden sağlık nedenleriyle ayrılmak zorunda kalan oyuncu, bu zorlu süreçte mesleğini bir kenara bırakmadı. Tanrıöğen, toparlanma süreci devam ederken FOX TV'nin dikkat çeken dizisi Kızıl Goncalarda sekiz bölüm rol aldığını belirtti: "Çalıştım bu arada. 8 bölüm Kızıl Goncalar'da rol aldım. Hiç de fena gitmedi."

MADDİYAT SIKINTISI YAŞIYOR

Tanrıöğen, yalnızca fiziksel değil, ekonomik zorluklarla da mücadele ettiğini samimi sözlerle dile getirdi. Tanrıöğen şu ifadeleri kullandı, "Para bitmek üzere. Eylüle kadar ya da yılbaşına kadar bir dizi gelir. O zamana kadar idare ederiz."