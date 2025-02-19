Seydikemer\'de 8 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

3.Sayfa

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucu 8 ayrı suçtan aranan şahıs, Seydikemer'de yakalandı.

Hakkında arama kararı bulunan, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçları üzerine 8 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.C. isimli şahıs, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından Seydikemer İlçesi'nde yakalandı. Şüphelinin ayrıca bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu ve uyarı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma gibi çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

S.C., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA