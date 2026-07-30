Seydikemer ve Fethiye’deki yangınlarda hava araçları sabahın ilk ışıklarıyla havalandı - Son Dakika
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Seydikemer ve Fethiye’deki yangınlarda hava araçları sabahın ilk ışıklarıyla havalandı

Seydikemer ve Fethiye’deki yangınlarda hava araçları sabahın ilk ışıklarıyla havalandı
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Muğla’nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde devam eden iki ayrı orman yangınına, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler yeniden havalandı.

Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde devam eden iki ayrı orman yangınına, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler yeniden havalandı. Gece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla havadan yoğun destek verilmeye başlandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz Çarşamba günü saat 07.45 sıralarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınında ekiplerin yoğun mücadelesi devam ediyor. Yangında 24 saat geride kalırken, gece boyunca alevlerle karadan mücadele eden ekipler, günün ağarmasıyla birlikte hava araçlarının desteğini yeniden aldı.

Öte yandan Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınına da müdahale aralıksız sürüyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba harcarken, gece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde hava araçları da katıldı.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterleri art arda sortiler gerçekleştirerek her iki yangın bölgesinde kara ekiplerine destek vermeye başladı. Havadan ve karadan koordineli şekilde yürütülen çalışmalarla alevlerin kontrol altına alınması için mücadele aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA

Seydikemer, 3. Sayfa, Fethiye, Yaşam, Muğla, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seydikemer ve Fethiye’deki yangınlarda hava araçları sabahın ilk ışıklarıyla havalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seydikemer ve Fethiye’deki yangınlarda hava araçları sabahın ilk ışıklarıyla havalandı - Son Dakika
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