Şeyh Şücaeddin Mescidi Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Şeyh Şücaeddin Mescidi Restorasyonu Devam Ediyor

Şeyh Şücaeddin Mescidi Restorasyonu Devam Ediyor
16.08.2025 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 15. yüzyıldan kalma tarihi mescidin restorasyonu, yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Sultan II. Murat döneminde 15'inci yüzyılda inşa edilen ve yalnızca minaresi günümüze ulaşan Şeyh Şücaeddin Mescidi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihi yapının yıl sonuna kadar tamamlanarak ibadete açılması hedefleniyor.

Edirne'de Sultan II. Murat döneminde, 15'inci yüzyılda inşa edilen ve bugün yalnızca tek minaresi ayakta kalan Şeyh Şücaeddin Mescidi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor. Yüzyıllardır "yarım minare" olarak bilinen tarihi yapının yıl sonuna kadar tamamlanarak yeniden ibadete açılması planlanıyor.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında başlatılan çalışmalar, Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından yürütülüyor. Tunca Nehri kıyısına yakın konumda bulunduğu için mescidin geleneksel taş yerine çelik konstrüksiyonla inşa edilmesine karar verildi. Böylece hem tarihi kimliği korunacak hem de daha sağlam bir yapıya kavuşturulacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer, alanda yaptığı incelemelerde Şeyh Şücaeddin Mescidi'nin şehrin tarihi ve kültürel mirası açısından önemli bir değer olduğunu belirterek, "Burası 1400'lü yıllarda Anadolu'nun önemli alperenlerinden Şeyh Şücaeddin-i Veli adına yaptırılmış çok kıymetli bir eser. Yalnızca minaresi günümüze ulaşan bu mescidi yeniden ihya ederek Edirne'ye kazandırıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında burası sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda bir kültür alanı olacak" dedi.

Vali Sezer, mescidin çevresindeki düzenlemelere de dikkat çekerek, "Burayı bir külliye havasına kavuşturmayı hedefliyoruz. Çeşmesi, lavaboları ve çevre düzenlemesiyle tam bir tarihi alan haline gelecek. Hem Edirneliler hem de Bulgaristan'dan giriş yapan herkes, sınır kapısında karşılarına çıkan bu butik eseri görecek" diye konuştu.

Restorasyon çalışmalarının 2025 yılı bitmeden tamamlanarak, tarihi mescidin yeniden hizmete açılması hedefleniyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, 3-sayfa, Kültür, edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şeyh Şücaeddin Mescidi Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Antalya’da nişan töreninde kavga 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Antalya'da nişan töreninde kavga! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Gol sevinci esnasında 3 metreden boşluğa düştü Gol sevinci esnasında 3 metreden boşluğa düştü
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Uçak indi Taylan Bulut, Beşiktaş’a imza atmak için İstanbul’da Uçak indi! Taylan Bulut, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'da
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
İzmir’den sonra, İzmit de çöplüğe döndü İzmir'den sonra, İzmit de çöplüğe döndü
Astrolog Nuray Sayarı’nın en mutlu günü Gelinliği düğüne damga vurdu Astrolog Nuray Sayarı'nın en mutlu günü! Gelinliği düğüne damga vurdu

15:26
AK Parti’ye mi geçiyor Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
15:33
İstanbul’u fırtına vurdu Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 16:31:11. #7.12#
SON DAKİKA: Şeyh Şücaeddin Mescidi Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.