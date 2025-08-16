Şeyh Şücaeddin Mescidi Restorasyonu Devam Ediyor

Sultan II. Murat döneminde 15'inci yüzyılda inşa edilen ve yalnızca minaresi günümüze ulaşan Şeyh Şücaeddin Mescidi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihi yapının yıl sonuna kadar tamamlanarak ibadete açılması hedefleniyor.

Edirne'de Sultan II. Murat döneminde, 15'inci yüzyılda inşa edilen ve bugün yalnızca tek minaresi ayakta kalan Şeyh Şücaeddin Mescidi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor. Yüzyıllardır "yarım minare" olarak bilinen tarihi yapının yıl sonuna kadar tamamlanarak yeniden ibadete açılması planlanıyor.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında başlatılan çalışmalar, Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından yürütülüyor. Tunca Nehri kıyısına yakın konumda bulunduğu için mescidin geleneksel taş yerine çelik konstrüksiyonla inşa edilmesine karar verildi. Böylece hem tarihi kimliği korunacak hem de daha sağlam bir yapıya kavuşturulacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer, alanda yaptığı incelemelerde Şeyh Şücaeddin Mescidi'nin şehrin tarihi ve kültürel mirası açısından önemli bir değer olduğunu belirterek, "Burası 1400'lü yıllarda Anadolu'nun önemli alperenlerinden Şeyh Şücaeddin-i Veli adına yaptırılmış çok kıymetli bir eser. Yalnızca minaresi günümüze ulaşan bu mescidi yeniden ihya ederek Edirne'ye kazandırıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında burası sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda bir kültür alanı olacak" dedi.

Vali Sezer, mescidin çevresindeki düzenlemelere de dikkat çekerek, "Burayı bir külliye havasına kavuşturmayı hedefliyoruz. Çeşmesi, lavaboları ve çevre düzenlemesiyle tam bir tarihi alan haline gelecek. Hem Edirneliler hem de Bulgaristan'dan giriş yapan herkes, sınır kapısında karşılarına çıkan bu butik eseri görecek" diye konuştu.

Restorasyon çalışmalarının 2025 yılı bitmeden tamamlanarak, tarihi mescidin yeniden hizmete açılması hedefleniyor. - EDİRNE