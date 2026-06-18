Seyhan Belediyesi'nin görevinden uzaklaştırılan Başkanı Oya Tekin: "Benim dönemimde Aktaş'ın sahip olduğu firma ile bir çalışmam yok"

Aziz İhsan Aktaş davasında Adana Seyhan Belediyesinin görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan başkanı Oya Tekin savunma yaptı. Sanık Tekin, "Aziz İhsan Aktaş gelecek, tebrik edecek, bana da diyecek ki 'Seyhan Belediyesi'nin bana 1 milyon borcu var, bu parayı almam lazım'. Ben de, 'a öyle mi? Alın 1 milyon lira' diyerek kapıyı mı kapatacağım. Böyle bir sistem yok, böyle bir iş yok. Bu hangi akla, menfaate, vicdan sığar? Benim dönemimde Aktaş'ın sahip olduğu firma ile bir çalışmam yok" dedi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 11'i tutuklu 200 sanıklı davada sanıklar, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan yeni salonda görülen duruşmada, sanıklar esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmaya devam ediyor.

"Aziz İhsan Aktaş'ı, ihalelerden dışlayarak ona iftira attığım öne sürüldü. Bu nasıl mümkün olabilir"

Adana Seyhan Belediyesi'nin görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Başkanı Oya Tekin, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı. Tekin hakkında savcılık esasa ilişkin mütalaasında, 'rüşvet' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti. Sanık Tekin savunmasında, "Baştan beri duruşmayı dikkatle dinledim, notlar aldım. Benim ile aynı sevk maddesinden yargılanan, aynı delillerin sunulduğu, hatta benden daha fazla cezalandırılması talep edilen bazı kişiler tutuklu değil. Biz, burada sadece göstermelik olarak oturuyor gibi hissediyoruz, bu ağır bir yüktür. Burada aile olarak ben ve eşim tutuklu kaldık. Biz, ömrümüzü devletine, milletine yardım ederek ve düşünerek geçti. Biz, konfor alanlarımızda kalmak varken, bu alanı hiçe sayarak devletimiz ile iş birliği yaparak çalıştık. Bunun karşılığında burada tutuklu olarak konuşuyorum. Aziz İhsan Aktaş'ı, ihalelerden dışlayarak ona iftira attığım öne sürüldü. Bu nasıl mümkün olabilir? Ayrıca, ben bunu neden yapayım? Öte yandan, benim bunu yapabilecek bir gücüm bile yok" ifadelerini kullandı.

"Benim dönemimde Aktaş'ın sahip olduğu firma ile bir çalışmam yok"

Savunmasına devamı eden sanık Tekin, "Savcılık makamına soruyorum; Aziz İhsan Aktaş benden ödeme almış mı, ben ona bir geri ödeme yapmış mıyım? Mütalaada bunlara bakılmamış. Bu mütalaaya kesinlikle katılmadığımı buradan haykırıyorum. Ben, eşimin Aziz İhsan Aktaş ile görüşmesinden haberdar değildim. Bunu emniyette, savcılıkta ve burada haykırdım. Ben, henüz 3 aylık bir belediye başkanıydım. O dönem, ben herkesi tanımaya çalışıyorum. İnsanlar beni tebrik etmeye geliyor. Ben bu kentin ilk kadın belediye başkanıyım. Nasıl bu süreçte bir 'rüşvet' suçunu işlemiş olabilirim? Tüm seçim kampanyalarını 1 kuruş bütçe almadan yönettim. Bunlara bakılmadan, kim olduğumuzu bilmeden bizi buraya getirdiler. Aziz İhsan Aktaş gelecek, tebrik edecek, bana da diyecek ki 'Seyhan Belediyesinin bana 1 milyon borcu var, bu parayı almam lazım'. Ben de, 'a öyle mi? Alın 1 milyon lira' diyerek kapıyı mı kapatacağım. Böyle bir sistem yok, böyle bir iş yok. Bu hangi akla, menfaate, vicdan sığar? Benim dönemimde Aziz İhsan Aktaş'ın sahip olduğu firma ile bir çalışmam yok. Benim makamımı haczettiler ama ben direndim çünkü kendimden emindim" dedi. Sanık Tekin, gözyaşları ile yaptığı savunmasının devamında, "Kendime sürekli 'bunları gerçekten ben mi yaşıyorum' diye soruyorum. Ben bir hukukçuyum, hukukun askeri bir şart olduğuna hep inandım. Benim hakkımda rüşvet aldığımı öne sürecek somut delil nedir? Ben hukukun eşit ilkeler ile uygulanmasını istiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL