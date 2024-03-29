Seyir haindeki araçtan kedinin üzerine şişe attı: O anlar kamerada
Gözaltına alınan sürücüye 2 bin 70 TL ceza uygulandı
İSTANBUL - Gürpınar'da bir kişi seyir halindeki aracından dışarıya kedinin üzerine şişe atıldı. Gözaltına alınan sürücüye toplamda 2 bin 70 TL ceza uygulanırken, o anlar araç kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba saat 17.00 sularında Beylikdüzü Gürpınar'da meydana geldi. İddiaya göre, Muhiddin A. kontrolündeki 61 AK 457 plakalı araç seyir halindeyken araç içerisinden kaldırım kenarında yürüyen kedinin üzerine şişe atıldı. Durumu fark eden motosikletli bir vatandaşın araç içindekileri uyarması üzerine, şahıs araçtan inerek motosikletlinin üzerine yürüdü. Yaşanan o anlar seyir halindeki başka bir vatandaşın araç kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, Muhiddin A. kontrolündeki araçtan kedinin üzerine doğru şişe atıldığı ve yol ortasında durup motosikletli vatandaşın üzerine yürüdüğü anlar yer aldı. Görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine emniyet ekiplerince soruşturma başlatıldı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri Muhiddin A.'yı gözaltına aldı. Şahsa saygısızca araç kullanmaktan, yere çöp ve benzeri şeyler atmaktan karayolu üzerinde duraklamaktan toplamda 2 bin 70 TL ceza uyguladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Seyir haindeki araçtan kedinin üzerine şişe attı: O anlar kamerada - Son Dakika
Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Haşim Benli Caddesi üzerindeki çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde bir çiftlik evine kaçak havai fişek imalathanesi kurulduğu ihbarını aldı. Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirdi ve olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Çanakkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda 181 adet gümrük kaçağı puro ile 25 adet gümrük kaçağı paket sigara ele geçirildi. Operasyonda ayrıca cinsel içerikli ürünler, sigara sarma kağıdı ve gümrük kaçağı alkol de bulundu. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Gaziantep-Nizip karayolunda vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak öldürülen kadının kimliği tespit edildi. Cengiz'in cenazesi, adli tıpta tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edilirken katil zanlısı yada zanlılarını yakalama çalışmaları sürüyor.
Denizli'de meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada bir araç şarampole düşerken diğer araç ise yola savruldu. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Bilecik Toplum Destekli Polislik ekipleri, dolandırıcılık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında vatandaşları bilgilendirmek için çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Ayrıca, ekipler Toplum Destekli Polislik hizmetleri hakkında da bilgi vererek, halkın yanında olduklarını ve güvenli bir gelecek için çalıştıklarını vurguladı.
Denizli'de siparişi teslim etmeye giderken hatalı sollama yapan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motokuryenin ölümüne neden olan sürücü, her yerde aranıyor. Kazanın ardından olay yerinden kaçan ve kısa bir süre sonra yakalanan araç sahibi kadının, kaza anında yolcu konumunda bulunduğu öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?