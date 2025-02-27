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Seyir halindeki Tofaş alev alev yandı

Tofaş marka otomobil, alevlerin arasında kalarak kullanılmaz hale geldi

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başlayan Tofaş marka otomobil, alevlerin arasında kalarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesi 1828 Sokak'ta seyir halinde olan Tofaş marka otomobil, Yeşilköy Caddesine geçiş yapacağı esnada bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yerini bıraktığı alevler, kısa sürede aracın ön kısmını kapladı. Ailesiyle birlikte yolculuk eden sürücü, ailesini güvenli bir şekilde araçtan indirdikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Motor kısmı tamamen yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. Büyük maddi hasar oluşan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.