Seyir halindeki tomruk yüklü kamyon alevlere teslim oldu - Son Dakika
24.04.2026 18:09  Güncelleme: 18:16
Samsun'un Bafra ilçesinde hareket halindeki tomruk yüklü kamyonda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Olay, Sinop-Samsun yolu Bedeş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Anıl Mehmet C. (31) idaresindeki 57 EF 866 plakalı tomruk yüklü dorsenin lastiğinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler dorsenin diğer bölümlerine sıçradı.

Durumu fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dorsede büyük çapta maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

