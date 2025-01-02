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Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

SİVAS - Sivas'ta seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, Yunus Emre Mahallesi Saka Sokak üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Fiat marka otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı. Otomobilden dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracı durdurarak müdahale etmeye çalıştı. Aracın motor kısmından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri ulaştı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.