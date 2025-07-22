Seyitgazi Orman Yangını: İtfaiye Eri Dumandan Etkilendi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında dumandan etkilenen 1 itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

Seyitgazi ilçesinde Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerindeki ormanlık alanda sabah saat 08.30 sıralarında çıkan yangın devam ediyor. Afyonkarahisar'a da sıçrayan yangına çok sayıda ekiple havadan ve karadan müdahale edilirken, bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Arazözle alandan çıkartılan itfaiye erine sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. - ESKİŞEHİR