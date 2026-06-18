Siber Suç Operasyonları: 330 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Siber Suç Operasyonları: 330 Şüpheli Yakalandı

Siber Suç Operasyonları: 330 Şüpheli Yakalandı
18.06.2026 11:39
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İçişleri Bakanlığı, son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 330 şüpheliyi yakaladığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 330 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 23 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 330 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakanlık, şüphelilerden 91'inin tutuklandığını, 70'i hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 330 şüpheli yakalandı. 23 il merkezli 'çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi', 'yasa dışı bahis', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 91'i tutuklandı, 70'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 23 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, POS tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'araç/hesap kiralama, düşük faizli kredi ve kapora dolandırıcılığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi. Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Yerel Haberler, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siber Suç Operasyonları: 330 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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