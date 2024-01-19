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Şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulan motosikletli hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulan motosikletli hayatını kaybetti

Bursa'da şiddetli rüzgarın etkisiyle motosikleti kontrolden çıkan sürücü başını bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Arkadaşı ise kaza karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulan motosikletli hayatını kaybetti
19.01.2024 - 23:10,
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Şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulan motosikletli hayatını kaybetti

Motosikletiyle takip ettiği arkadaşı kaza yaptı, göz yaşlarını tutamadı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki motosikletli şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolden çıktı. Başını bariyerlere çarpan kasksız sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı gözyaşlarını tutamadı.

Kaza 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Aydoğdu (35), 16 BAH 768 plakalı motosikletiyle 11 Eylül Bulvarı üzerinde seyir halindeyken şiddetli rüzgarın etkisiyle sürüş hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere savrulan motosikletli başını bariyerlere çarpıp metrelerce savruldu. Hemen arkasından motosikletiyle gelen arkadaşı kazayı görünce hemen yardıma koştu. İhbar üzerine gelen 112 Ekipleri Aydoğdu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulan motosikletli hayatını kaybetti - Son Dakika


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