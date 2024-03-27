Siirt\'in Baykan ilçesinde muhtar adaylığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı

Manisa'da Araç Dolandırıcılığı Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da kendilerini avukat olarak tanıtan ve bir kişiyi araç satma bahanesiyle dolandıran 5 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırılan kişinin şikayeti üzerine inceleme başlattı. 6 şüphelinin kimliği tespit edildi ve gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.