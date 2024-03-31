Siirt merkeze bağlı Konacık köyünde meydana gelen muhtarlık kavgasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Konacık köyünde meydana geldi. Muhtarlık seçimi nedeniyle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma arbedeye dönüştü. Kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken köyde geniş güvenlik önlemleri alındı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt Konacık köyünde muhtarlık kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda Burak G yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Burak G, yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karıştığı iddia edilen Muzaffer İ ise yakalanarak gözaltına alındı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökmesi sonucu çok sayıda partili yaralandı.
İsrail işgali altındaki Kudüs'te hükümet karşıtı gösterinin ardından bazı göstericiler, İsrail parlamentosunun (Knesset) önünde 100'den fazla çadır kurdu. Göstericiler, erken seçim çağrısında bulunarak 4 gün boyunca protestolarına devam edecek.
Şırnak'ta seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka'nın kazanmasının ardından DEM Partililer ile AK Parti konvoyu arasında gerginlik yaşandı. Polis müdahale ederek 5 kişiyi gözaltına aldı.
Siirt'in Konacık köyünde muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Muhtar adayı İhsan Altın hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Uzundere ilçesinde belediye başkan adaylarının taraftarları arasında oy sayımı sırasında kavga çıktı. Polis müdahale etti ve olayda yaralananlar oldu.
Batman'da vatandaşların oy kullandığı saatlerde okul önünde park halinde bulunan bir otomobilde yapılan aramada 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek ile bunlara ait mermiler ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Konya'nın Akşehir ilçesinde oy verme işlemi sürerken iki parti görevlisi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanırken bir kişinin de burnu kırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?