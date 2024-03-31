Siirt Konacık köyünde muhtarlık seçimleri kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Erzurum'da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda Burak G yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Burak G, yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karıştığı iddia edilen Muzaffer İ ise yakalanarak gözaltına alındı.