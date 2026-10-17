Siirt Kurtalan'da 88 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildi - Son Dakika
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Siirt Kurtalan'da 88 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildi

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Siirt Kurtalan\'da 88 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildi
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 88 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu; başvuranların 77'si öğrenci, 11'i sivil. 55 kişi ayakta, 33 kişi yatarak tedavi edilirken tavuk dürüm alınan işletmenin sahibi gözaltına alındı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi sayısı 88'e yükseldi. Rahatsızlanan kişilerin büyük çoğunluğunun öğrenci olduğu öğrenilirken, olayla ilgili işletme sahibi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısında artış yaşandı. Konuya ilişkin Kurtalan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran kişi sayısının 88'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, başvuran kişilerden 77'sinin öğrenci, 11'inin ise sivil vatandaş olduğu belirtilerek, "55 kişiye ayakta tedavi uygulanmış, 33 kişi ise hastanede yatarak tedavi altına alınmıştır. İlk incelemelerde, rahatsızlanan kişilerin bir kısmının Kayabağlar beldesinde faaliyet gösteren bir işletmeden alınan tavuk dürümü tükettiği belirlenmiştir. Tavuk dürümlerin bir kısmının okul kantininden paketli olarak, bir kısmının ise doğrudan işletmeden satın alındığı öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İşletme sahibi gözaltında

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla numunelerin alındığı vurgulanan açıklamada, başlatılan adli soruşturma kapsamında ilgili işletme sahibinin gözaltına alındığı kaydedildi. İlgili sağlık kuruluşlarında vatandaşların muayene, tedavi ve takip işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü, sürecin kurumlar arası koordinasyonla takip edildiği ve gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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