Siirt Kurtalan'da altın hırsızlığında 3 bin 600 araç incelendi, 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Siirt Kurtalan'da altın hırsızlığında 3 bin 600 araç incelendi, 4 şüpheli tutuklandı

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Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde 25 Eylül 2026'da bir ikametten 3 altın bilezik ve 1 altın zincir çalındı. Yaklaşık 3 bin 600 aracın incelendiği çalışmada tespit edilen araç Kurtalan'da durduruldu, araçtaki 4 şüpheli tutuklandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde 25 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 4 şüpheli şahıs yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

A.D. isimli şahsın ikametinden 3 adet altın bilezik ve 1 adet altın zincirin çalınması olayıyla ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 3 bin 600 araç üzerinde yapılan inceleme neticesinde olayda kullanıldığı belirlenen araç tespit edildi. Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonla söz konusu araç durdurulurken, araçta bulunan (S.G.), (P.G.), (M.G.) ve (G.G.) isimli 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin farklı illerde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenirken, S.G.'nin 41 suç kaydının bulunduğu ve 10 ayrı dosyadan toplam 33 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
Kurtalan3. SayfaGüncelEylülSiirtSon Dakika

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SON DAKİKA: Siirt Kurtalan'da altın hırsızlığında 3 bin 600 araç incelendi, 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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