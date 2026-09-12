Siirt Kurtalan'da tarımsal havuza giren 10 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyü Göztepe mezrasında tarımsal amaçlı kullanılan havuza giren iki kardeşin boğulma tehlikesi geçirdiği olayda 10 yaşındaki Meryem Yeter hayatını kaybetti.

Dün meydana gelen olayda, kardeşler Meryem Yeter (10) ile Mehmet Şirin Yeter (11), havuza girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Aileleri tarafından sudan çıkarılan iki kardeş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Meryem Yeter, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Şirin Yeter'in ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.