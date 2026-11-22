Siirt Kurtalan Tekel Mahallesi'nde otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Tekel Mahallesi'nde otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye sevk edilirken durumunun ağır olduğu öğrenildi ve polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Tekel Mahallesi'nde İ.D., otomobil çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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