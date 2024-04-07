Siirt Millet Bahçesi\'nde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Siirt Millet Bahçesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Millet Bahçesi'nde iki grup arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucu İ.T. isimli erkek, bıçakla yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
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Siirt'te sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, kontrolünden çıkarak demir bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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