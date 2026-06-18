Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

Siirt\'te trafik kazası: 1 yaralı
18.06.2026 13:18  Güncelleme: 13:19
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Siirt-Şirvan karayolunda virajı alamayan otomobil takla attı. Sürücü araçta sıkışarak yaralandı, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Siirt- Şirvan karayolunda virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü araç içinde sıkışarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Siirt-Şirvan karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki 21 DN 421 plakalı otomobil, sürücüsünün keskin virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden Siirt Belediyesi İtfaiye ekipleri, UMKE ve sağlık personeli, araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Ekiplerin titiz müdahalesi sonucu araçtan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3. Sayfa, İtfaiye, Şirvan, Trafik, Siirt, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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