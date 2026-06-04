Siirt\'te 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

Siirt'te 2 yaşındaki bir çocuk, birinci kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Yeni Mahalle'de, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan Turan Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Birinci kattaki evlerinin penceresinden düşen Ali Asaf U. (2) ağır yaralandı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar çocuğa yardım ederek durumu yetkililere bildirdi. Ağır yaralanan çocuk, bir vatandaş tarafından otomobille Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Asaf U.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT