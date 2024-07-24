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Siirt'te 20 bin araç denetlendi, 4 bin sürücüye işlem yapıldı

SİİRT - Siirt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde, 20 bin 317 araç ve bin 519 motosiklet denetlendi.

20 Haziran 22 Temmuz 2024 tarihleri arasında 20 bin 317 araç ve bin 519 motosiklet denetlendi, yapılan denetimlerde Çevre Yolu ve Güres Caddesi başta olmak üzere il genelinde toplam 4 bin 5 sürücüye işlem yapıldı.