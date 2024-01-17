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Siirt'te 40 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te 40 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 40 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siirt\'te 40 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
17.01.2024 - 20:43,  Güncelleme: 20:44
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Siirt'in Şirvan ilçesinde bir araçta 40 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şirvan ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta bulunan 3 şahıs üzerinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamda 2'si tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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Jandarma, Şirvan, Siirt, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te 40 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te 40 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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