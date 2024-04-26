Siirt'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluştu - Son Dakika
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Siirt'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluştu

Siirt\'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluştu

Siirt-Kurtalan kara yolu Afetevler Mahallesi mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, sürücü isimleri ve plakaları bilinmeyen 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerine gelerek trafik akışını tek yönden sağladı.

26.04.2024 09:03
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Siirt'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Siirt- Kurtalan kara yolu Afetevler Mahallesi mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında sürücü isimleri ve plakaları bilinmeyen 5 araçta maddi hasar oluştu. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, yolda tedbir alarak trafik akışını tek yönden sağladı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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