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Siirt'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Siirt- Kurtalan kara yolu Afetevler Mahallesi mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında sürücü isimleri ve plakaları bilinmeyen 5 araçta maddi hasar oluştu. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, yolda tedbir alarak trafik akışını tek yönden sağladı. - SİİRT