Siirt\'te alev alan otomobili belediye otobüsü şoförü söndürdü

Siirt'te seyir halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, durumu fark eden belediye otobüs şoförü yangına müdahale ederek söndürdü.

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt kent merkezinde bulunan kavşakta meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin motor kısmından aniden alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören sürücü aracını kenara çekerken, o sırada güzergahtan geçen Siirt Belediyesi'ne ait toplu taşıma otobüsünün şoförü aracını durdurdu. Otobüsteki yangın söndürme tüpünü alan duyarlı şoför, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.